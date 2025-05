Giugno mese decisivo per la partita Unicredit- Banco Bpm Mercoledì il Tar sul golden power

Giugno si preannuncia cruciale per Unicredit, in corsa per acquisire Banco BPM. Mercoledì, l’attenzione sarà sul Tar, chiamato a esprimersi sul golden power. Questa vicenda non solo segna un importante passo per il settore bancario italiano, ma riflette anche la crescente tensione tra consolidamento e regolamentazione. Gli investitori sono in attesa: chi avrà la meglio in questo duello strategico? Non perdere di vista gli sviluppi!

Giugno si annuncia come il mese della verità per Unicredit, banca impegnata su più fronti e, innanzitutto, nella conquista di Banco Bpm, su cui ha lanciato un’ offerta pubblica di scambio (azioni di Unicredit in cambio di azioni BancoBpm, ndr ). L’ops è stata sospesa dalla Consob per 30 giorni, al fine di concedere ad Unicredit il tempo di valutare meglio le condizioni imposte dal governo che ha deciso di esercitare il golden power sull’operazione. Su questa scelta dell’esecutivo, che molti osservatori hanno considerato piuttosto insolita, trattandosi di una banca italiana che acquisterebbe un’altra banca italiana, deve ancora pronunciarsi la Commissione europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giugno mese decisivo per la partita Unicredit- Banco Bpm. Mercoledì il Tar sul golden power

Cerca Video su questo argomento: Giugno Mese Decisivo Partita Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Risiko bancario, quando si decide la scalata di UniCredit a Banco Bpm? Ecco le date sul calendario di Orcel, che tra Consob, Golden Power e Governo Meloni spera nell’intervento dell’Unione europea e negli Emirati sugli affari in Russia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Scadenze giugno 2025: le tre date da segnare in rosso (9, 16 e 30)

Scrive msn.com: Infatti, il 31 maggio 2025 ricade di sabato, mentre il 2 giugno, che avrebbe potuto essere il nuovo termine, è la Festa della Repubblica. Questa sovrapposizione ha comportato uno slittamento naturale ...

Stipendi pubblici in aumento da giugno: ecco quanto arriva in busta paga tra arretrati e taglio del cuneo fiscale

Secondo msn.com: Roma Giugno sarà un mese decisivo per milioni di dipendenti pubblici ... ma ha anche portato con sé nuove funzionalità: a partire dalla fine della primavera, infatti, i lavoratori potranno ...

Dipendenti pubblici, in arrivo arretrati e aumenti in busta paga fino a 400 euro

Scrive msn.com: Milano Giugno sarà un mese decisivo per milioni di dipendenti pubblici ... ma ha anche portato con sé nuove funzionalità: a partire dalla fine della primavera, infatti, i lavoratori potranno ...