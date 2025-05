Giubileo mappa artistica e spirituale Homo viator al Museo Diocesano

Scopri “Homo viator”, la mostra che unisce arte e spiritualità in un viaggio unico al Museo Diocesano di Brescia, fino all’1 settembre. In un periodo in cui il cammino prende nuovi significati, dall'esperienza del pellegrinaggio alla migrazione, l'evento invita a riflettere su come muoverci nel mondo contemporaneo. Un’occasione imperdibile per riscoprire il valore del viaggio, non solo fisico, ma anche interiore. Pronto a partire?

Dal fertile dialogo tra antico e contemporaneo nasce la mostra “Homo viator. Una mappa artistica e spirituale per il Giubileo“, fino all’1 settembre al Museo Diocesano di Brescia. L’esposizione traccia una riflessione aggiornata sull’atto del cammino, inteso nelle sue molteplici declinazioni di pellegrinaggio, migrazione geografica e crescita personale. La mostra, parte del progetto integrato MAB Giubileo 2025, propone una selezione di documenti storici di tre istituti culturali diocesani bresciani (Museo Diocesano di Brescia, Archivio Storico Diocesano e Biblioteca Diocesana Luciano Monari) affiancati alle opere di giovani autori della scena artistica contemporanea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giubileo, mappa artistica e spirituale “Homo viator“ al Museo Diocesano

Cerca Video su questo argomento: Giubileo Mappa Artistica Spirituale Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

HOMO VIATOR; Homo Viator al Museo Diocesano di Brescia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Giubileo, mappa artistica e spirituale “Homo viator“ al Museo Diocesano

ilgiorno.it scrive: Dal fertile dialogo tra antico e contemporaneo nasce la mostra “Homo viator. Una mappa artistica e spirituale per il ...

HOMO VIATOR. Una mappa artistica e spirituale per il Giubileo

Da diocesi.brescia.it: L’iniziativa, promossa da Museo Diocesano di Brescia, Archivio Storico Diocesano Brescia, Biblioteca Diocesana Di Brescia, fa parte del progetto nazionale promosso in occasione del Giubileo 2025 ...

Fede e bellezza: Siena scopre straordinariamente il pavimento del Duomo per il Giubileo della speranza

Segnala intoscana.it: Dal 27 giugno al 31 luglio e dal 18 agosto al 15 ottobre i pellegrini potranno seguire un itinerario spirituale attraverso 56 tarsie ...