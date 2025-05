Giubileo delle famiglie grande partecipazione… In attesa del Papa

Il Giubileo delle Famiglie a Fiumicino sta animando la città, coinvolgendo comunità e associazioni locali in un abbraccio collettivo. Un evento che non solo celebra la famiglia, ma si inserisce in un contesto di riscoperta dei legami umani in un'epoca di distanziamento. Con la presenza attesa del Papa, l'evento rappresenta un'opportunità unica per riflettere sull'importanza della solidarietà e dell'unità. Non perdere l'occasione di partecipare a questa festa di sper

Fiumicino, 31 maggio 2025 – E' entrato nel vivo l' appuntamento che, da ieri a domani domenica 1 giugno, sta coinvolgendo la ittà stessa, con il patrocinio del Comune ed il sostegno delle comunità parrocchiali e di molte famiglie, dell'Avis, della Pro Loco, ella Croce Rossa Sezione di Fiumicino, del Clan Giungla Silente Gruppo Scout Fiumicino Centro; ed ancora, il di attività ittadine come Amelindo Mare, Dmh Srl, Conad via Tempio della Fortuna, R Auto", Panificio Bonadio, 4DRG. La Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, che ha la cura di tre parrocchie di Fiumicino (Santa Maria Porto della Salute, Santa Maria Madre della Divina Provvidenza e Santa Maria Stella Maris), dell'Episcopio di Porto e della Chiesa del Crocifisso, accompagna oltre 270 pellegrini, dei quali alcune decine di bambini e ragazzi, oggi al passaggio di una delle Porte Sante giubilari, quella della Basilica di San Paolo Fuori le Mura, e domani domenica 1° giugno alla Messa celebrata da Papa Leone XIV in piazza San Pietro.

Oggi inizia il Giubileo delle Famiglie, un'occasione straordinaria per riscoprire la fede e i legami familiari, proprio nel mese dedicato a San Francesco.