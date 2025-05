Giubileo delle famiglie a Castel Sant' Angelo l' incontro tra il sindaco ed i giovani di Azione cattolica

Il Giubileo delle Famiglie si è svolto in un'atmosfera magica a Castel Sant'Angelo, dove il sindaco Roberto Gualtieri ha incontrato i giovani dell'Azione Cattolica. Questo evento, immerso nella bellezza della Mola Adriana, rappresenta non solo un momento di riflessione, ma anche un trend crescente: l'importanza del dialogo intergenerazionale. Coinvolgere le nuove generazioni è fondamentale per costruire un futuro condiviso. Scopri come queste iniziative possono cambiare le comunità!

La maestosa quinta della Mola Adriana, con il suo fossato appena riqualificato, hanno accolto l'appuntamento tra il sindaco Roberto Gualtieri ed i tanti giocani dell'Azione cattolica ragazzi (ACR). L'appuntamento era in programma nell'ambito delle iniziativa preveste per il "Giubileo delle.

Giubileo delle famiglie, all'ombra di Castel Sant'Angelo l'incontro tra il sindaco ed i giovani di Azione cattolica

Lo riporta romatoday.it: Nei giardini di Castel Sant'Angelo Gualtieri si è confrontato con le domande poste dai giovani di Azone cattolica ...

Giubileo 2025: Acr, il sindaco Gualtieri risponde alle domande dei ragazzi. “Scommettiamo su sostenibilità e inclusione”

Da agensir.it: Un appuntamento molto partecipato quello che si è svolto questa mattina nei giardini di Castel Sant’Angelo tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e tanti ragazzi e bambini dell’Azione Cattolica Ra ...

