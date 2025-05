Giro d' Italia ventesima tappa ad Harper Yates mette le mani sulla maglia rosa e sul Giro

Simon Yates conquista la ventesima tappa del Giro d’Italia e si veste di rosa, un simbolo di perseveranza e determinazione. In un contesto di corse sempre più strategiche, il britannico della Team Visma-Lease a Bike dimostra che i colpi di scena possono cambiare le sorti della gara in un attimo. Riuscirà Yates a mantenere la maglia fino alla fine? La suspense è alle stelle!

Simon Yates è il nuovo leader del Giro d’Italia. Il corridore inglese della Team Visma-Lease a Bike nella 20a e penultima tappa - da Verrès - Sestrière (Vialattea) di 205 km) - ha staccato e scavalcato in classifica generale Isaac Del Toro, leader fino a oggi, e Richard Carapaz. Yates ha chiuso la tappa di oggi al terzo posto alle spalle del vincitore Harper e di Alessandro Verre. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giro d'Italia, ventesima tappa ad Harper. Yates mette le mani sulla maglia rosa (e sul Giro)

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Capolavoro di Yates nella ventesima tappa, vince il Giro d’Italia: grande beffa per Del Toro

Riporta fanpage.it: Una gara straordinaria di Yates gli regala il Giro anche agli errori di Del Toro e Carapaz che gettano la spugna a 10 km dal traguardo: capolavoro del ...

Simon Yates ha vinto il Giro d’Italia

Scrive ilpost.it: Il ciclista inglese ha rimontato il distacco che aveva dagli avversati nell'ultima vera tappa, con una prestazione sorprendente e spettacolare ...

Giro d’Italia 2025, colpo di scena: Yates ipoteca la vittoria a Sestriere

Riporta tg.la7.it: Chris Harper (Team Jayco AlUla) trionfa in solitaria nella ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia 2025, la Verrès-Sestriere di 205 km. Ma la giornata più significativa è quella di Simon Yates, ...