Giro d’Italia trionfa Simon Yates | finale sorprendente

Il Giro d’Italia 2025 riserva sorprese fino all'ultimo, con Simon Yates che conquista la vittoria in una finale mozzafiato! La penultima tappa, un'epica sfida tra le montagne, ha ribaltato la classifica generale, dimostrando ancora una volta come il ciclismo possa regalare emozioni inaspettate. Con oltre 2000 metri di altitudine, questa edizione ha spinto i corridori al limite, riflettendo un trend crescente verso percorsi sempre più impegnativi e spettacolari.

Il Giro d’Italia volge al termine e la classifica generale è stata ribaltata nell’ultima tappa sulle montagne prima della passerella a Roma. Oggi è andata in scena la penultima tappa del Giro d’Italia 2025, la Verrès-Sestrière (Vialattea), lunga 204 km. Per la prima volta in questa edizione del Giro, la corsa ha superato quota 2000 metri. I corridori hanno affrontato Colle delle Finestre, Cima Coppi di questa edizione, prima di arrivare a Sestrière. La folla numerosa è rimasta in attesa dei corridori sulla Cima del colle già da stamattina, praticamente dalla partenza a Verres. La gara è stata emozionante dall’inizio alla fine, ma prima dell’arrivo ha regalato momenti indimenticabili agli appassionati questo sport. 🔗 Leggi su Sportface.it