Giro d’Italia t19 | da Biella a Champoluc in 166 km tra salite alpine GPM e traguardi volanti

La diciannovesima tappa del Giro d’Italia è una vera e propria battaglia tra le montagne alpine! Con 166 km di salite impegnative, il traguardo a Champoluc potrebbe rivelarsi decisivo per la corsa verso la maglia rosa. Gli uomini di classifica dovranno sfidare non solo il fiato corto, ma anche le strategie avversarie. Chi avrà il coraggio di osare? Non perderti queste emozioni in alta quota, la storia della corsa si scrive qui!

La Giro d'Italia riparte con una nuova tappa, la diciannovesima, che si preannuncia determinante per gli uomini di classifica. Durante questo percorso, la regina della corsa, guidata dal messicano Isaac Del Toro, potrebbe subire delle pressioni cruciali. La tappa, di 166 chilometri, si dipana da Biella a Champoluc ed è caratterizzata da un percorso soprattutto .

Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci

Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

Secondo gazzetta.it: Del Toro difende la maglia rosa in una tappa complicata: 5 Gran premi della montagna e dislivello di 4950 metri ...

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA/ Nicolas Prodhomme ha vinto la 19^ tappa, Del Toro sempre maglia rosa!

Da ilsussidiario.net: Diretta Giro d’Italia 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi 30 maggio: orario, percorso e vincitore 19^ tappa Biella Champoluc di 166 km.

Giro d'Italia: Prodhomme trionfa a Champoluc, Del Toro consolida la maglia rosa

Secondo tg.la7.it: Alle sue spalle, la maglia rosa Isaac Del Toro sorprende Carapaz in volata e guadagna altri due preziosi secondi di abbuono. Il gruppo di Caruso arriva a 1’21”, con un brivido finale per Pellizzari, ...