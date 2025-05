Giro d’Italia sul Colle delle Finestre capolavoro di Yates che si prende la maglia rosa

Un'impresa da incorniciare al Giro d'Italia! Yates conquista la maglia rosa sul temuto Colle delle Finestre, superando Del Toro e Carapaz in un finale mozzafiato. Mentre Harper si aggiudica la tappa, il trionfo dell'inglese segna una svolta nella sua carriera e riaccende l’entusiasmo per il ciclismo. Questo successo non è solo una vittoria personale, ma un simbolo di determinazione e resilienza in uno sport che continua a sorprendere!

L'inglese prende in contropiede Del Toro e Carapaz proprio sulla salita più temuta e se ne va da solo. La tappa va all'australiano Harper ma la festa è tutta per Yates, che vince il suo primo Giro in carriera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giro d’Italia, sul Colle delle Finestre capolavoro di Yates, che si prende la maglia rosa

Giro d’Italia 2025, Simon Yates: “Contento per oggi, spero di essere protagonista nell’ultima settimana”

Durante la decima tappa del Giro d’Italia 2025, Daan Hoole ha conquistato la sua prima vittoria in un Grande Giro, sorprendendo gli appassionati.

