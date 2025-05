Giro d' Italia ribaltone storico di Yates | attacca sul Colle delle Finestre la rosa ormai è sua Resa Del Toro e Carapaz

Il Giro d'Italia entra nel vivo con un colpo di scena mozzafiato: Simon Yates, come un autentico gladiatore, attacca sul Colle delle Finestre e si porta a casa la maglia rosa. Questo ribaltone storico non solo riaccende le speranze, ma segna anche una tappa fondamentale in un'edizione già ricca di emozioni. Con la resa del Toro e Carapaz, la battaglia per la vittoria finale si fa incandescente! Chi sarà il prossimo a sorprendere?

Penultima tappa, è il momento decisivo. Il britannico fa il fenomeno sulla celebre salita e beffa i rivali.

Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci

Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

