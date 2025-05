Giro d' Italia in mano a Simon Yates

Il Giro d'Italia si tinge di rosa e sorprende tutti! Simon Yates conquista la maglia rosa con una performance da brivido nella tappa Verres-Sestriere, superando avversari agguerriti come il Toro e Carapaz. Questo colpo di scena non solo riaccende le speranze di vittoria, ma sottolinea anche quanto il ciclismo possa essere imprevedibile e affascinante. Chi avrĂ la meglio nella tappa finale a Roma? Non perdere l'epilogo di questa emozionante avventura!

16.25 Clamoroso al Giro d'Italia: la tappa n.20, Verres-Sestriere, sconvolge la classifica generale: la maglia rosa è sulle spalle di Simon Yates che stacca i rivali del Toro e Carapaz. L'inglese piazza l'azione decisiva, ribaltando la graduatoria, sarĂ lui a presentarsi in maglia rosa nella tappa conclusiva di Roma, in programma domenica. Al Sestriere la tappa viene vinta dall' australiano Harper che stacca di quasi 2 minuti Alessandro Verre. Dietro di loro Simon Yates che piazza l'impresa. Grandi sconfitti del Toro e Carapaz.

Giro d’Italia 2025, Simon Yates: “Contento per oggi, spero di essere protagonista nell’ultima settimana”

Durante la decima tappa del Giro d’Italia 2025, Daan Hoole ha conquistato la sua prima vittoria in un Grande Giro, sorprendendo gli appassionati.

Un Giro d'Italia con tanti vincitori

Giro d’Italia 2025, domani a Roma la tappa finale: ecco il piano viabilità. Strade chiuse e bus deviati. Da oggi le prime modifiche

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di Morbegno-Cesano Maderno: orari TV, percorso e favoriti

