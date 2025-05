Giro d' Italia impresa di Yates che attacca sul Colle delle Finestre e vede la maglia rosa Del Toro e Carapaz in crisi

Yates, il fuoriclasse britannico, ha dato il massimo sul Colle delle Finestre, un attacco che ha ridisegnato la corsa verso la maglia rosa! Con Carapaz in crisi e il sogno di vittoria sempre più vicino, questa penultima tappa del Giro d’Italia non è solo una battaglia tra uomini, ma una sfida tra menti. Chissà se questo epico confronto segnerà l’inizio di una nuova era nel ciclismo! Non perdere il finale!

Penultima tappa, è il momento decisivo. I due rivali faccia a faccia sulla celebre salita, una delle più temute d'Europa.

