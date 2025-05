Giro d' Italia | Harper vince a Sestriere maglia rosa a Yates

Chris Harper trionfa a Sestriere, ma la vera notizia è Simon Yates, che si avvicina alla vittoria finale del Giro d’Italia 2025. La ventesima tappa, caratterizzata da una sfida entusiasmante, ci ricorda quanto il ciclismo stia vivendo un momento di grande competitività e talento emergente. Con ogni pedalata, la corsa rosa continua a sorprendere e a scrivere la storia. Chi sarà il nuovo re della montagna?

AGI - L'australiano Chris Harper (Team Jayco AlUla) conquista per distacco la ventesima e penultima tappa del Giro d'Italia 2025, la Verres-Sestriere di 205 km, ma a far festa è Simon Yates, che ipoteca la vittoria dell'edizione numero 108 della corsa rosa. Il corridore britannico del Team VismaLease a Bike, terzo al traguardo, con un forcing ha staccato l'ex leader Isaac Del Toro e Richard Carapaz, andando a ribaltare la classifica generale nell'ultima occasione utile. Decisiva la fuga iniziale per assegnare la vittoria di tappa, ma tra gli uomini di classifica è successo praticamente di tutto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Giro d'Italia: Harper vince a Sestriere, maglia rosa a Yates

Giro d'Italia, ventesima tappa ad Harper. Yates mette le mani sulla maglia rosa (e sul Giro)

Simon Yates conquista la ventesima tappa del Giro d’Italia e si veste di rosa, un simbolo di perseveranza e determinazione.

