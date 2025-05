Giro d' Italia gran finale | Yates attacca sulle Alpi è maglia rosa virtuale Del Toro e Carapaz inseguono

Il Giro d'Italia entra nel vivo con la penultima tappa: Yates attacca sulle Alpi e conquista la maglia rosa virtuale, mentre il toro Carapaz non si arrende. Questo duello epico ci ricorda quanto lo sport possa unire e appassionare, proprio mentre l'attenzione globale è rivolta a eventi che celebrano la resilienza e la determinazione umana. Chi avrà la meglio? La risposta è a un passo!

Penultima tappa, è il momento decisivo. I due rivali faccia a faccia sulla celebre salita, una delle più temute d'Europa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Giro d'Italia, gran finale: Yates attacca sulle Alpi, è maglia rosa virtuale. Del Toro e Carapaz inseguono

“Non mi servono nemmeno al bar per la mia faccia”. La sua storia unica fa il giro del mondo

L’episodio di un uomo rifiutato in un bar a causa del suo volto deformato da una rara condizione medica diventa un potente messaggio di speranza.

Cerca Video su questo argomento: Giro D Italia Gran Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Modifiche alla viabilità in centro per la gara di ciclismo “1° Gran Premio Mstc - La Palladiana per il Giro d’Italia”; Montepremi Giro d’Italia 2025: tutti i premi in palio nella corsa rosa; GIRO D'ITALIA. IL MONTE GRAPPA CAMBIA REGISTRO ALLA CORSA ROSA; Giro d’Italia 2025, Kooij vince la 12^ tappa Modena-Viadana. Del Toro ancora in rosa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giro d'Italia 2025, la tappa di domani: Roma-Roma. Dal Vaticano ai Fori Imperiali, la passerella finale

Lo riporta sport.virgilio.it: Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 21.a tappa del Giro d'Italia 2025: Roma-Roma ...

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Verrès-Sestrière: orari TV, diretta e percorso

Da fanpage.it: Ultima tappa prima della passerella di Roma: prima del Sestriere ci sarà la Cima Coppi 2025 a mettere alla prova i migliori del Giro d'Italia ...

Giro d’Italia, Del Toro risponde alla grande a Carapaz. A Champoluc vince Prodhomme

Segnala msn.com: La tappa più temuta vede la maglia rosa rispondere a tono agli attacchi del rivale, allungando nei confronti dei rivali. La vittoria di tappa va al francese della Decathlon dopo un'azione impressionan ...