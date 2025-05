Giro d' Italia capolavoro di Yates sul Colle delle Finestre stacca Del Toro e Carapaz e fa sua la corsa rosa | Non riesco a parlare

Un'incredibile impresa quella di Yates sul Colle delle Finestre! Superando del Toro e Carapaz, il britannico ha riscritto la storia del Giro d’Italia, dimostrando che nel ciclismo nulla è scontato. Questo colpo di scena non è solo un trionfo personale, ma riflette un trend più ampio: la crescente competitività delle corse ciclistiche, dove ogni tappa può riservare sorprese. Domani la passerella a Roma, ma oggi festeggiamo un campione!

Il britannico, terzo alla vigilia, stravolge la classifica nelle penultima tappa. Domani la passerella a Roma.

Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci

Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

Giro d’Italia, sul Colle delle Finestre capolavoro di Yates, che si prende la maglia rosa

Secondo msn.com: L'inglese prende in contropiede Del Toro e Carapaz proprio sulla salita più temuta e se ne va da solo. La tappa va all'australiano Harper ma la festa è tutta per Yates, che vince il suo primo Giro in ...

