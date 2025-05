Giro d’Italia 2025 Yates nuova maglia rosa Harper vince 20esima tappa a Sestriere | ordine d’arrivo e classifica

Chris Harper ha conquistato la 20esima tappa del Giro d’Italia 2025, segnando un’impresa straordinaria nel cuore delle Alpi. La sua vittoria in solitaria non è solo un trionfo personale, ma anche un segnale forte per il ciclismo internazionale, dove i giovani talenti emergono sempre più prepotentemente. Con Yates che indossa la nuova maglia rosa, il Giro si conferma un palcoscenico di emozioni e sorprese. Chi sarà il prossimo a scrivere la storia?

Chris Harper ha vinto la 20esima tappa del Giro d’Italia 2025, la frazione di montagna di 205 km da Verres a Sestriere. Il corridore australiano, in fuga fin dal mattino, ha trionfato in solitaria. Alle sue spalle Alessandro Verre (Arkéa – B&B Hotels), giunto a quasi due minuti dal ciclista del Team Jayco AlUla. Ma la notizia del giorno è soprattutto che c’è una nuova maglia rosa. Yates detronizza Del Toro. Dopo molti giorni in rosa, e proprio alla vigilia della tappa conclusiva, infatti, il messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) ha ceduto e Simon Yates lo ha superato, ipotecando la vittoria finale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2025, Yates nuova maglia rosa, Harper vince 20esima tappa a Sestriere: ordine d’arrivo e classifica

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

