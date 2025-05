Giro d’Italia 2025 ventesima tappa | tutte le classifiche e le maglie Fortunato vince la scalatori Pedersen ciclamino

Il Giro d'Italia 2025 riserva sempre sorprese! La ventesima tappa ha visto Simon Yates dare spettacolo sul Colle delle Finestre, ribaltando le sorti della corsa e conquistando la maglia rosa. Con Fortunato e Pedersen a brillare rispettivamente tra gli scalatori e nella classifica ciclamino, è chiaro: la Corsa Rosa non smette mai di emozionare. Sarà Yates a scrivere la storia? Non perderti l’ultimo atto di questa avvincente battaglia!

La ventesima tappa del Giro d’Italia 2025 è stata caratterizzata dal mostruoso ribaltone di Simon Yates, che ha attaccato sul Colle delle Finestre e ha travolto Isaac Del Toro e Richard Carapaz. Il britannico si è scatenato sulla salita simbolo della Corsa Rosa e si è involato verso la conquista della maglia rosa, sfilandola al messicano. Lorenzo Fortunato non è andato in fuga nella giornata odierna, ma il bolognese aveva già festeggiato la conquista della maglia azzurra di miglior scalatore. La maglia ciclamino di leader della classifica a punti è già da tempo sulle spalle del danese Mads Pedersen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, ventesima tappa: tutte le classifiche e le maglie. Fortunato vince la scalatori, Pedersen ciclamino

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Cerca Video su questo argomento: Giro D Italia 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Tappa 18 del Giro d’Italia 2025: Morbegno, Cesano Maderno; Giro d’Italia 2025. Nico Denz vince in fuga la 18esima tappa. Del Toro ancora in rosa; Giro d'Italia 2025 in Provincia di Treviso: i dettagli sulle tappe nella Marca; Giro d’Italia 2025, la 20ª tappa Verrès-Sestriere: il percorso e dove vederla in tv. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Giro d’Italia 2025, impresa di Simon Yates: conquista la maglia rosa a Sestriere

Lo riporta msn.com: Grande spettacolo nella ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia 2025, da Verrès a Sestriere (205 km), dove Simon Yates ha ribaltato la classifica generale conquistando la ...

Giro d’Italia 2025, Yates nuova maglia rosa, Harper vince 20esima tappa a Sestriere: ordine d’arrivo e classifica

msn.com scrive: Chris Harper ha vinto la 20esima tappa del Giro d’Italia 2025, la frazione di montagna di 205 km da Verres a Sestriere. Il corridore australiano, in fuga fin dal mattino, ha trionfato in solitaria. Al ...

Simon Yates ribalta la classifica del Giro d’Italia

Si legge su sportal.it: Il ciclista britannico si prende la maglia rosa e il Giro dopo una prestazione eccezionale nella ventesima tappa ...