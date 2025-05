Giro d’Italia 2025 | tra i due litiganti il terzo gode

Chris Harper, con una straordinaria performance, ha fatto brillare il Team Jayco AlUla nella ventesima tappa del Giro d'Italia 2025. Ma non è solo la sua vittoria a colpire: con l'ormai consolidato trend delle salite epiche, questa edizione della corsa rosa dimostra ancora una volta quanto la montagna possa rivelarsi decisiva. Un gesto di forza che invita tutti a non sottovalutare la determinazione dei ciclisti e il fascino del percorso. Chi sarà il prossimo a sfidare

L’australiano Chris Harper (Team Jayco AlUla) ha conquistato per distacco la ventesima tappa del 108° Giro d’Italia lungo i 205 chilometri da Verrès a Sestriere, comprendenti la Cima Coppi, quest’anno posta ai 2.178 metri del Colle delle Finestre. Il vincitore ha percorso la distanza in 5h27’29” alla media di 37.56 kmh. Alla piazza d’onore, staccato di 1’49”, si è classificato l’italiano Alessandro Verre (Arkea B&B Hotels) che ha preceduto l’inglese Simon Yates (Visma Lease a Bike), terzo a 1’57”. Grazie a questo piazzamento e, soprattutto, al distacco di 5’13 inflitto al messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG), maglia rosa oggi alla partenza da Verrès, il corridore di Sheffield ha ribaltato la graduatoria conquistando il simbolo del primato. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Giro d’Italia 2025: tra i due litiganti, il terzo gode

Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci

Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

