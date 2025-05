Giro d’Italia 2025 Roberto Pella | Lo spettacolo della Corsa Rosa fa grande il Paese

Il Giro d'Italia 2025 si conferma un grande palcoscenico per le emozioni e la passione italiana. Oggi, nella penultima tappa da Verrès a Sestrière, i ciclisti hanno sfidato non solo le salite impervie, ma anche il cuore pulsante della nostra tradizione sportiva. L'On. Roberto Pella sottolinea l'importanza di eventi come questo nel valorizzare il nostro paese. E tu, sei pronto a vivere il brivido della Corsa Rosa?

Grandi emozioni quest'oggi nella penultima tappa del Giro d'Italia 2025, da Verrès a Sestrière (Vialattea). Una frazione che ha rimescolato le carte in maniera inattesa, in cui i corridori hanno dovuto affrontare salite dall'elevato coefficiente di difficoltà e dal valore storico unico nella tradizione del pedale. Concetti espressi dall'On. Roberto Pella, Presidente della Lega Ciclismo Professionistico, in una nota. " La tappa di oggi è stata semplicemente splendida con un Giro d'Italia combattuto fino all'ultimo metro. Una giornata di ciclismo vero, esaltata da uno scenario straordinario come quello della Cima Coppi, dove il pubblico ha risposto formando un autentico muro umano a bordo strada (600.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Scrive gazzetta.it: La Cima Coppi del Giro 2025 (scollinamento a quota 2.178 metri) è una salita su sterrato di 18,5 km con un dislivello di 1.694 metri. L'ascesa ha una pendenza media del 9,2% e punte del 14% nella ...

Giro d’Italia, Simon Yates incredulo dopo il ribaltone: “E’ come una favola”

Segnala msn.com: Il ciclista britannico ha vinto il Giro d'Italia con una strategia perfetta nell'ultima tappa della corsa rosa ...

Giro d'Italia, il commento della ventesima tappa: vintage Van Aert, Del Toro rischia troppo e perde

Lo riporta corrieredellosport.it: Clamoroso epilogo nel penultimo appuntamento con Simon Yates che ribalta la classifica generale e si prende la maglia rosa ...