Giro d’Italia 2025 Richard Carapaz | Oggi ha vinto il più intelligente Del Toro ha corso male

Richard Carapaz conquista un meritato terzo posto al Giro d’Italia 2025, ma è Simon Yates a rubare la scena con una strategia brillante sul Colle delle Finestre. Mentre l’ecuadoregno della EF Education – EasyPost sperava in un finale trionfale, il ciclismo dimostra ancora una volta che la testa può vincere anche sulle gambe. Un monito per gli appassionati: nel ciclismo, l'intelligenza tattica è fondamentale quanto la forza!

Richard Carapaz ha concluso al terzo posto il Giro d’Italia 2025. L’ecuadoregno della EF Education – EasyPost sognava di indossare la maglia rosa al termine della tappa odierna, ma i suoi sogni si sono frantumati sul Colle delle Finestre e sull’azione formidabile di Simon Yates. Carapaz ha provato ad attaccare Isaac Del Toro, ma non è mai riuscito a staccarlo e soprattutto non ha avuto nemmeno la forza di seguire il britannico. Successivamente al Colle delle Finestre, Carapaz e Del Toro non sono mai riusciti a trovare un accordo, finendo entrambi per non tirare e perdendo minuti su minuti. Alla fine l’ecuadoregno ha deciso di non fare più nulla e si è accontentato del terzo posto in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, Richard Carapaz: “Oggi ha vinto il più intelligente. Del Toro ha corso male”

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Cerca Video su questo argomento: Giro D Italia 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tappa 18 del Giro d’Italia 2025: Morbegno, Cesano Maderno; Giro d'Italia 2025 in Provincia di Treviso: i dettagli sulle tappe nella Marca; Giro d’Italia 2025. Nico Denz vince in fuga la 18esima tappa. Del Toro ancora in rosa; Giro d'Italia 2025 - 18a tappa | Morbegno - Cesano Maderno: gli Highlights - Video. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giro d’Italia, Carapaz si dispera: “L’ha perso Del Toro”

Segnala sportal.it: Il Giro d’Italia sembrava una questione tra Richard Carapaz e Isaac Del Toro, ma Simon Yates ha sorpreso tutti con l’incredibile attacco da lontano sul colle delle Finestre, ribaltando e vincendo la ...

Giro d'Italia 2025, Simon Yates beffa Del Toro e Carapaz, la maglia rosa è sua. Al Sestriere Harper primo su Verre

Si legge su msn.com: E' successo di tutto nell'ultima tappa di montagna la Verrès-Sestrière, penultima frazione del Giro 2025 prima della passerella ...

Giro d'Italia 2025, Harper vince la 20^ tappa da Verrès a Sestrière. Yates in maglia rosa

Riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Giro d’Italia 2025, oggi la 20^ tappa da Verrès a Sestrière: percorso, orari e favoriti ...