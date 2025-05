Giro d’Italia 2025 | Harper vince in solitaria al Sestriere Impresa di Yates nuova maglia rosa

Il Giro d’Italia 2025 riserva colpi di scena mozzafiato! Chris Harper trionfa in solitaria al Sestriere, mentre Simon Yates conquista la maglia rosa con una strategia da maestro. L’epica frazione di montagna non è solo una sfida atletica, ma un simbolo del ritorno alla grandezza delle corse ciclistiche. Ogni pedalata racconta storie di sacrificio e determinazione: chi sarà il prossimo a sorprenderci? Resta sintonizzato!

Colpo di scena nella tappa decisiva del Giro d'Italia 2025, la frazione di montagna di 205 km da Verres a Sestriere, vinta in solitaria dall'australiano Chris Harper L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Giro d’Italia 2025: Harper vince in solitaria al Sestriere. Impresa di Yates, nuova maglia rosa

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Giro d’Italia: Yates nuova maglia rosa, ipoteca la vittoria finale

Da ilsecoloxix.it: Il corridore inglese nella penultima tappa ha staccato e scavalcato in classifica generale Isaac Del Toro, leader fino a oggi, e Richard Carapaz ...

Giro d'Italia 2025, Harper vince la 20^ tappa da Verrès a Sestrière. Yates in maglia rosa

Si legge su tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Giro d’Italia 2025, oggi la 20^ tappa da Verrès a Sestrière: percorso, orari e favoriti ...

Giro d’Italia 2025, colpo di scena: Yates ipoteca la vittoria a Sestriere

Da tg.la7.it: Chris Harper (Team Jayco AlUla) trionfa in solitaria nella ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia 2025, la Verrès-Sestriere di 205 km. Ma la giornata più significativa è quella di Simon Yates, ...