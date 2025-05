Giro d’Italia 2025 Egan Bernal | E’ stato speciale un sogno concorrere per la generale

Egan Bernal, il talento colombiano che ha incantato il mondo del ciclismo, si è confrontato con la realtà del Giro d'Italia 2025, chiudendo al ventiquattresimo posto. Un sogno di gloria per un campione che punta a ritornare ai vertici. Il suo percorso, costellato di sfide, rispecchia il crescente trend di giovani ciclisti che ambiscono a riscrivere la storia della corsa rosa. Riuscirà Bernal a risalire la china? Solo il tempo lo dirà

Egan Bernal ha terminato al ventiquattresimo posto la ventesima nonché decisiva tappa del Giro d’Italia 2025, frazione che ha visto un percorso di 205 km con partenza in quel di Verrès ed arrivo a Sestriere. Giornata difficile per il colombiano, il quale ha racimolato un ritardo di 10:43 rispetto a Chris Harper, vincitore di giornata. Il risultato odierno ha influito anche sulla classifica generale del sudamericano in forza alla INEOS Grenadiers: quando manca soltanto l’ultimo atto, ovvero la passerella di domani nel cuore di Roma, il corridore è sceso dal sesto al settimo posto (subendo il sorpasso del nostro Giulio Pellizzari) con un gap di 12:42 rispetto al trionfatore Simon Yates, davvero intelligente a compiere il ribaltone approfittando del tatticismo di Isaac Del Toro (UAE Team Emirates -XRG) e Richard Carapaz (EF Education – Easy Post) Una volta arrivato in zona mista, Bernal ha commentato quanto fatto: “È stato un Giro bellissimo, molto speciale per me – ha detto Bernal nelle parole raccolte da Cycling Pro – È stato piuttosto duro, ma mi sono divertito molto, sia per la gara che per il semplice piacere di correre in bicicletta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, Egan Bernal: “E’ stato speciale, un sogno concorrere per la generale”

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Cerca Video su questo argomento: Giro D Italia 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tappa 18 del Giro d’Italia 2025: Morbegno, Cesano Maderno; Giro d’Italia 2025. Nico Denz vince in fuga la 18esima tappa. Del Toro ancora in rosa; Giro d'Italia 2025 in Provincia di Treviso: i dettagli sulle tappe nella Marca; Giro d'Italia 2025 - 18a tappa | Morbegno - Cesano Maderno: gli Highlights - Video. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giro d’Italia, Simon Yates incredulo dopo il ribaltone: “E’ come una favola”

Segnala msn.com: Il ciclista britannico ha vinto il Giro d'Italia con una strategia perfetta nell'ultima tappa della corsa rosa ...

Giro d’Italia: Yates nuova maglia rosa, ipoteca la vittoria finale

Si legge su ilsecoloxix.it: Il corridore inglese nella penultima tappa ha staccato e scavalcato in classifica generale Isaac Del Toro, leader fino a oggi, e Richard Carapaz ...

Giro d'Italia 2025, Simon Yates beffa Del Toro e Carapaz, la maglia rosa è sua. Al Sestriere Harper primo su Verre

Riporta msn.com: E' successo di tutto nell'ultima tappa di montagna la Verrès-Sestrière, penultima frazione del Giro 2025 prima della passerella di domenica a Roma, quando i girini ...