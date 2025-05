Giro d’Italia 2025 dove vedere la tappa di oggi Verrès-Sestrière | orari TV diretta e percorso

Oggi il Giro d’Italia si avvicina alla sua conclusione con la tappa Verres-Sestriere, un percorso che promette emozioni e sfide straordinarie. La Cima Coppi 2025 metterà a dura prova i ciclisti, regalando spettacolo a tutti gli appassionati. Non perdere l’occasione di vivere in diretta questo grande evento sportivo: sintonizzati sui canali Rai, dove ogni pedalata sarà un passo verso la leggenda!

Ultima tappa prima della passerella di Roma: prima del Sestriere ci sarà la Cima Coppi 2025 a mettere alla prova i migliori del Giro d'Italia. Diretta come sempre in chiaro e gratuita sui canali Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Verrès-Sestrière: orari TV, diretta e percorso

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Verrès-Sestrière: orari TV, diretta e percorso

Giro d’Italia 2025, oggi la 20^ tappa da Verrès a Sestrière: percorso, orari e favoriti

Giro d'Italia 2025: percorso, orari e dove vedere la ventesima tappa del 31 maggio

