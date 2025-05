Giro d’Italia 2025 Damiano Caruso | Lunedì torno a casa felice questo quinto posto mi inorgoglisce

Il Giro d'Italia 2025 si è rivelato un trionfo di emozioni e performance straordinarie! Damiano Caruso, con un quinto posto che lo inorgoglisce, ha dimostrato che il talento italiano è vivo e vegeto. La ventesima tappa, teatro di battaglie epiche, ci ricorda l'importanza della resilienza nello sport. Mentre i ciclisti affrontano il Colle delle Finestre, anche noi possiamo prendere ispirazione per superare le nostre montagne quotidiane. Non perdere i prossimi

La ventesima tappa del Giro d’Italia 2025 non ha deluso le aspettative ed è stata decisiva per la vittoria finale. La frazione è stata conquistata da Christopher Harper (Team Jayco AlUla) ma è stato il Colle delle Finestre a determinare la classifica finale. Simon Yates (Team Visma Lease a Bike) ha staccato Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) e la maglia rosa di Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG), scollinando con un vantaggio utile per ribaltare il Giro. Il britannico è stato poi aiutato dal compagno di squadra Wout Van Aert, concludendo la tappa al terzo posto e vincendo la Corsa Rosa numero 108. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2025, Damiano Caruso: “Lunedì torno a casa felice, questo quinto posto mi inorgoglisce”

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Cerca Video su questo argomento: Giro D Italia 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tappa 18 del Giro d’Italia 2025: Morbegno, Cesano Maderno; Giro d'Italia 2025 in Provincia di Treviso: i dettagli sulle tappe nella Marca; Giro d’Italia 2025. Nico Denz vince in fuga la 18esima tappa. Del Toro ancora in rosa; Giro d'Italia 2025 - 18a tappa | Morbegno - Cesano Maderno: gli Highlights - Video. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giro d’Italia, Carapaz si dispera: “L’ha perso Del Toro”

Scrive sportal.it: Il Giro d’Italia sembrava una questione tra Richard Carapaz e Isaac Del Toro, ma Simon Yates ha sorpreso tutti con l’incredibile attacco da lontano sul colle delle Finestre, ribaltando e vincendo la ...

Giro d'Italia 2025, Simon Yates beffa Del Toro e Carapaz, la maglia rosa è sua. Al Sestriere Harper primo su Verre

Come scrive msn.com: E' successo di tutto nell'ultima tappa di montagna la Verrès-Sestrière, penultima frazione del Giro 2025 prima della passerella ...

Giro d'Italia 2025, Harper vince la 20^ tappa da Verrès a Sestrière. Yates in maglia rosa

Lo riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Giro d’Italia 2025, oggi la 20^ tappa da Verrès a Sestrière: percorso, orari e favoriti ...