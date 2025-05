Giro d’Italia 19sima tappa è di Prodhomme | Del Toro secondo e mani sulla vittoria finale

Nicolas Prodhomme scrive una pagina di storia al Giro d'Italia, conquistando la diciannovesima tappa da Biella a Champoluc! Con 5 Gran premi della montagna e 5000 metri di dislivello, il gregario francese ha sorpreso tutti, lanciandosi in fuga fin dai primi chilometri. In un'era in cui ogni corsa è una battaglia per la gloria, la sua vittoria ricorda l'importanza del sacrificio e della perseveranza nel ciclismo. Chi avrà il coraggio di seguir

(Adnkronos) – Nicolas Prodhomme vince la diciannovesima tappa del Giro d’Italia, la Biella-Champoluc di 166 km, con 5 Gran premi della montagna e 5000 metri di dislivello. Il francese della Decathlon AG2R La Mondiale Team, gregario da una vita, va in fuga a inizio tappa al chilometro 5 e riesce ad arrivare da solo al traguardo, dopo essere riuscito anche a guadagnare secondi decisivi: in fondo alla discesa a 15 km all’arrivo aveva 1’03” di vantaggio sul gruppo maglia rosa, a 12.5 km aveva guadagnato 21 secondi. Dopo di lui la maglia rosa Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) che si prende i 6” di abbuono della tappa, dietro di lui Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) che prende 4”, perdendo 2 secondi dalla maglia rosa. 🔗 Leggi su Seriea24.it

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

