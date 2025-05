Giro dei Tre Comuni | al via la Rappresentativa Regione Toscana nel Memorial Marchetti

Il terzo Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti sta per partire, e la Rappresentativa Regione Toscana, capitanata da Marco Lapucci, è pronta a dare battaglia! Con 96 giovani ciclisti al via, questa gara a tappe segna un momento importante nel panorama del ciclismo giovanile, trasformando l'agonismo classico in una sfida avvincente a cronometro. Chi conquisterà il podio? La corsa è aperta e l'emozione cresce!

Con la formazione della Rappresentativa Regione Toscana guidata dal tecnico Marco Lapucci e formata da Arrighi, Troise, Sani, Musetti e Dodducci, si è completato lo schieramento di partenza del terzo Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti, gara a tappe per allievi questa volta con classifica a tempi anziché a punti. Novantasei i partenti di 20 squadre delle quali 12 toscane. La tappa inaugurale una cronometro individuale di otto km e mezzo oggi sabato da Cenaia (presso l’azienda Oasi del Verde di Claudio Macelloni) a Crespina con arrivo di fronte al Comune. Prima partenza alle ore 14 con cinque blocchi di 15 corridori più il sesto di 21 ed una pausa di una dozzina di minuti tra un blocco e l’altro per consentire alle staffette al seguito di tornare dal luogo di arrivo a quello di partenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro dei Tre Comuni: al via la Rappresentativa Regione Toscana nel Memorial Marchetti

Scuole chiuse per il Giro d’Italia giovedì 15 maggio: l’elenco dei comuni

Giovedì 15 maggio, le scuole in diversi comuni della Campania resteranno chiuse per il passaggio del Giro d'Italia 2025.

Cerca Video su questo argomento: Giro Tre Comuni Via Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Giro dei Tre Comuni: al via la Rappresentativa Regione Toscana nel Memorial Marchetti; Giro d’Italia 2025: i Comuni dell’alta Val Chisone anticipano la corsa. In sella mministratori di tre comuni dell’alta Val Chisone - Usseaux, Pragelato e Sestriere; “A ruota libera” dal 30 maggio al 7 luglio; Ciclismo. Allievi, terza edizione del giro dei tre comuni La gara a tappe da Cenaia a Ponsacco. 🔗Ne parlano su altre fonti

Giro dei Tre Comuni: al via la Rappresentativa Regione Toscana nel Memorial Marchetti

sport.quotidiano.net scrive: Inizia il Giro dei Tre Comuni con la Rappresentativa Toscana. Gara a tappe per allievi con cronometro e circuiti.

Ciclismo. Allievi, terza edizione del giro dei tre comuni La gara a tappe da Cenaia a Ponsacco

Lo riporta lanazione.it: Nella Sala consiliare del Comune di Crespina Lorenzana presentata la terza edizione del Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti, ...

Giro d’Italia, due tappe nella Marca: sabato 24 partenza da Treviso, domenica 25 il Muro di Ca’ del Poggio. Tutti i Comuni interessati

Come scrive msn.com: TREVISO - Anche quest’anno il Giro d’Italia attraverserà la Provincia in due giornate consecutive: sabato 24 e domenica 25 maggio. La corsa rosa sarà protagonista in ...