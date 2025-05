Giovani trovati con droga e lame

La recente operazione dei Carabinieri a Laives mette in luce un fenomeno preoccupante: l'impatto della microcriminalità giovanile. In un'epoca in cui i giovani cercano identità e appartenenza, il consumo di droga e la violenza non sono più solo storie da cronaca, ma una realtà che ci interroga. È fondamentale che la comunità si mobiliti per offrire alternative e supporto, prima che diventi una spirale senza fine.

Nei giorni scorsi, in orario serale, i Carabinieri della Stazione di Laives hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati legati agli stupefacenti e al contrasto della microcriminalità giovanile. L'intervento, effettuato nella frazione.

