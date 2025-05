Giovani artisti al teatro ‘900 I saggi della scuola di musica

Oggi il teatro ‘900 di Tresigallo si illumina con il talento dei giovani artisti della scuola di musica ‘Associazione Arianna Alberighi’. Con quasi 4.500 ore di lezione alle spalle, i 155 allievi daranno vita a un evento che celebra la passione e la dedizione per la musica. Questo appuntamento non è solo un saggio, ma un segnale forte: la cultura musicale è viva e pronta a ispirare generazioni future! Non perderti questa emozione collettiva!

Termina l'anno scolastico della scuola di musica di Tresigallo 'Associazione Arianna Alberighi' e, con esso, le quasi 4.500 ore di lezione per i 155 allievi, distribuiti nelle 14 classi ed altrettanti insegnanti. Oggi alle 16, al teatro '900 di Tresigallo, verranno presentati a tutta la cittadinanza i saggi degli allievi delle classi di flauto, pianoforte, chitarra, sassofono, canto, violino, tromba, clarinetto. Saranno impegnati una sessantina di giovani musicisti, sicuramente emozionati ma, consapevoli di proporre un segno della loro allegria, della loro simpatia e della voglia di comunicare il grande messaggio dell'amicizia e della partecipazione, attraverso il linguaggio universale della musica.

