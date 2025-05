Giostra inclusiva al parco diverse segnalazioni di incidenti ai bambini | la Lega presenta un' interrogazione

La sicurezza dei più piccoli è una priorità! Recenti incidenti su una giostra inclusiva al Parco Cesuola hanno sollevato preoccupazioni tra i genitori e hanno spinto la Lega a presentare un'interrogazione. Mentre l’idea di spazi ricreativi accessibili è fondamentale, è essenziale che siano anche sicuri. Come possiamo garantire che il divertimento non si trasformi in paura? Scopri di più su questo dibattito cruciale per il futuro del gioco all'aperto!

“Si apprende dalla stampa locale che diversi bambini si sarebbero fatti male in una ‘giostra inclusiva’ presente al Parco Cesuola, finendo addirittura in rianimazione e riportando lesioni. Da quanto si legge, diversi cittadini avrebbero già segnalato la ‘pericolosità’ di questo tipo di giostra. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "Giostra inclusiva al parco, diverse segnalazioni di incidenti ai bambini": la Lega presenta un'interrogazione

Letture per bambini e bambine al Parco dei Frassini

Sabato 17 maggio, il Parco dei Frassini si trasformerà in un magico spazio di storie! ARC.A.DIA invita bambini e bambine a divertirsi con letture incantevoli, tra scoiattoli dispettosi, una bambina creativa e un misterioso signore in cappotto verde.

Cerca Video su questo argomento: Giostra Inclusiva Parco Diverse Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Enego, completata la messa in sicurezza della giostra inclusiva del parco comunale; Cesena, di nuovo un bimbo ferito nel gioco inclusivo al parco: “Pericoli segnalati dall’inizio”; Cesena, grave incidente su giostra inclusiva: bambino di 6 anni ricoverato in rianimazione pediatrica. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

MONCALIERI - Riacquistata e riposizionata la giostra bruciata dai vandali al parco giochi inclusivo

Riporta torinosud.it: MONCALIERI - Amministrazione comunale 1, vandali 0. Missione compiuta a Moncalieri dove in questi giorni è stato riposizionato all’interno del parco inclusivo in via Ada Negri la giostra-gioco che era ...

I Parchi di Divertimento vogliono essere sempre più Inclusivi

Secondo parksmania.it: Da diversi anni i parchi divertimento stanno lavorando per diventare luoghi sempre più inclusivi, cercando di venire incontro alle esigenze di tutti gli ospiti, in particolare delle persone con ...

Torino, a fuoco la giostra dei bimbi nel parco Di Vittorio. Il titolare: “Era metà della mia vita”

torino.repubblica.it scrive: È stata distrutta del tutto la grande giostra di parco ... la riqualificazione di parco di Vittorio grazie ai fondi Pnrr. “Il nostro intento era renderlo più inclusivo e sicuro, ma abbiamo ...