Giornata mondiale senza tabacco | in Piemonte più fumatori della media nazionale

In Piemonte, il 26,3% della popolazione fuma, superando la media nazionale del 24,5%. In occasione della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio 2025, emerge un appello urgente: proteggere i più giovani dalla tentazione delle sigarette. Questo dato ci invita a riflettere su un trend preoccupante: la necessità di educare le nuove generazioni sui rischi del fumo, in un mondo dove la salute è sempre più al centro dell’attenzione. È tempo di agire!

Il 26,3% dei piemontesi è un fumatore, al di sopra della media nazionale del 24,5%. Lo rivelano i dati presentati in occasione della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio 2025. "Ancora una volta l’attenzione si focalizza sulla necessità di proteggere i giovani dalla promozione dei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Giornata mondiale senza tabacco: in Piemonte più fumatori della media nazionale

Stano senza limiti: record mondiale e oro nei 35 km di marcia

Massimo Stano conquista un record mondiale e l'oro ai Campionati Europei a Podebrady, attraversando i 35 km di marcia in 2h20:43.

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Senza Tabacco Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Smettere di fumare: un passo importante per la tua salute; Il 31 maggio la Giornata mondiale senza tabacco, tutto il servizio sanitario regionale impegnato in attività di sensibilizzazione; Sanità: il 31 maggio è la Giornata Mondiale Senza Tabacco; 31 maggio Giornata mondiale senza tabacco. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giornata Mondiale senza Tabacco 2025: 90.000 morti l’anno e costi sanitari e sociali di 26 miliardi

Si legge su nursetimes.org: La Giornata mondiale senza tabacco sensibilizza sui pericoli del fumo. Scopri i dati allarmanti sul consumo di tabacco.

Giornata mondiale senza tabacco: il legame pericoloso tra fumo e malattie autoimmuni

Lo riporta msn.com: In occasione della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio, la Società Italiana di Reumatologia lancia un allarme: c’è correlazione diretta tra fumo e malattie autoimmuni, per le quali oggi non ...

Giornata senza tabacco: uno su 4 fuma, 90mila morti l’anno

Scrive vita.it: 31 maggio giornata mondiale senza tabacco, quest'anno dedicata allo smascheramento delle tecniche dell'industria ...