Giornata mondiale senza tabacco Il fumo spegne Tu accenditi campagna Cnddu

Il 31 maggio si celebra la Giornata Mondiale Senza Tabacco: un'opportunità imperdibile per riflettere sull'importanza della salute e dei diritti umani. La campagna "Il fumo spegne, tu accenditi" promossa dal CNDDU ci invita a dire basta al tabacco e a investire nel nostro benessere. In un mondo sempre più attento alla sostenibilità, abbandonare il fumo è un passo fondamentale verso un futuro più sano. Accenditi, il cambiamento inizia da te!

Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: In occasione della Giornata mondiale senza Tabacco 2025, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e celebrata il 31 maggio, il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) rinnova il suo impegno nella sensibilizzazione delle giovani generazioni sui pericoli del tabagismo e sull’importanza di scelte di vita salutari. Nel quadro delle iniziative promosse per l’anno scolastico 20242025, il CNDDU lancia la campagna educativa “Il fumo spegne. Tu accenditi!”, un messaggio diretto e incisivo pensato per parlare ai più giovani con un linguaggio vicino, positivo e motivazionale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Giornata mondiale senza tabacco "Il fumo spegne. Tu accenditi", campagna Cnddu

Giornata mondiale contro l’ipertensione: in Largo Ciro Menotti misurazione della pressione con gli specialisti Aoup

Domenica 18 maggio, in occasione della Giornata mondiale contro l'ipertensione, largo Ciro Menotti a Pisa ospiterà una giornata di sensibilizzazione con misurazioni gratuite della pressione arteriosa.

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Senza Tabacco Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Smettere di fumare: un passo importante per la tua salute; Il 31 maggio la Giornata mondiale senza tabacco, tutto il servizio sanitario regionale impegnato in attività di sensibilizzazione; Sanità: il 31 maggio è la Giornata Mondiale Senza Tabacco; 31 maggio Giornata mondiale senza tabacco. 🔗Ne parlano su altre fonti

Giornata mondiale senza tabacco: il legame pericoloso tra fumo e malattie autoimmuni

msn.com scrive: In occasione della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio, la Società Italiana di Reumatologia lancia un allarme: c’è correlazione diretta tra fumo e malattie autoimmuni, per le quali oggi non ...

Giornata mondiale senza tabacco "Il fumo spegne. Tu accenditi", campagna Cnddu

Scrive noinotizie.it: In occasione della Giornata mondiale senza Tabacco 2025, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e celebrata il 31 maggio, il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti U ...

31 maggio, giornata senza tabacco. Sapete com'è nato il 'toscano'?

lanazione.it scrive: Firenze, 31 maggio 2025 – Oggi fa parte della memoria storica dell'Italia, infatti lo fumava anche Giuseppe Garibaldi. Oggi è il più venduto d'Italia e la sua storia precede anche lo stesso Garibaldi: ...