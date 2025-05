Giornata Mondiale Sclerosi Multipla | gli eventi finali nell' Aretino

Il 26 maggio ha dato il via alla XXV Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, un evento che si inserisce nel più ampio contesto della crescente sensibilizzazione sulle malattie neurologiche. Aretino, protagonista di eventi coinvolgenti, si unisce alla battaglia per la ricerca e il supporto ai pazienti. Un punto interessante? La mobilitazione collettiva non solo informa, ma crea una rete di solidarietà che abbatte le barriere della malattia. Partecipa anche tu!

Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il 26 maggio si è aperta la XXV Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, promossa da AISM e dalla sua Fondazione FISM, e Un appuntamento ormai storico, che ogni anno unisce l'Italia nella lotta alla sclerosi multipla, una malattia.

Alimentazione e stili di vita nella sclerosi multipla: l'aperitivo informativo

Venerdì 16 maggio alle ore 18.00, presso la sezione provinciale Aism di Arezzo (Piazza Andromeda 29), si svolgerà un aperitivo informativo sull'alimentazione e gli stili di vita nella sclerosi multipla.

