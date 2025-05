Giornata mondiale del latte 2025 | la nota di Confagricoltura

In occasione della Giornata Mondiale del Latte 2025, Confagricoltura sottolinea l'importanza di un settore che vale oltre 7 miliardi di euro nella produzione agricola. Questo non è solo un traguardo economico, ma anche un simbolo della nostra tradizione alimentare. Con il 10% del fatturato agroalimentare nazionale, il latte rappresenta un pilastro della dieta mediterranea. Scopri come il latte possa contribuire a un'alimentazione sana e sostenibile!

ROMA – Con un valore della produzione di oltre 7 miliardi di euro nella fase agricola tra latte vaccino, ovicaprino e bufalino e 18,5 miliardi di fatturato dell'industria lattiero casearia, pari rispettivamente al 10% sia del valore della produzione agricola che del fatturato dell'industria agroalimentare nazionale, il settore si conferma uno dei pilastri dell'agroalimentare italiano. E il latte non è solo un prodotto, ma un simbolo di nutrizione che accompagna la crescita di milioni di persone in tutto il mondo. Un alimento completo che può contribuire significativamente a una dieta equilibrata, fornendo calcio, proteine e vitamine essenziali.

