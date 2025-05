Giornata dell’ambiente | lo smart working è ecologico Spazi per il lavoro flessibile aperti gratuitamente

In occasione della Giornata dell'Ambiente, scopri come lo smart working non solo rivoluziona il lavoro, ma contribuisce anche a un futuro più sostenibile. Spazi di lavoro flessibili saranno aperti gratuitamente, dimostrando che la tecnologia può unirsi all’ecologia. Un aspetto da non sottovalutare? Meno spostamenti significano meno emissioni. È tempo di abbracciare questa nuova era: lavora meglio, vivi meglio!

Lo smart working, sempre più diffuso in vari settori, rappresenta una trasformazione profonda del concetto di lavoro, che si adatta a ritmi e modalità agili, digitali, flessibili. Non si tratta più solo di un'opzione emergenziale, legata alla pandemia, ma di una vera e propria modalità strutturale, che richiede strumenti tecnologici adeguati, connessioni stabili e spazi dedicati anche per chi si sposta frequentemente o necessita di postazioni temporanee. Nascono così coworking diffusi, aree attrezzate in stazioni, biblioteche, hotel e caffè o in spadi dedicati a hoc, pensati per accogliere professionisti e lavoratori in remoto, con soluzioni che favoriscono la connessione non solo digitale ma anche sociale e professionale.

Amianto negli uffici della Regione e dipendenti in smart working, Cisl: "Trasloco immediato in ambienti sicuri"

A causa della possibile presenza di amianto negli uffici della Regione in via D'Annunzio 111, i dipendenti rimarranno in smart working fino al 19 maggio.

