Giornata del rispetto | 200 studenti delle scuole medie premiati a Santa Caterina

Nella Giornata del Rispetto, 200 studenti delle scuole medie di Santa Caterina sono stati premiati per il loro impegno nel valorizzare il rispetto sociale attraverso l'arte. Un semplice concorso di disegno si trasforma in un potente strumento educativo, dimostrando che il cambiamento può iniziare da piccole azioni quotidiane. Un invito a riflettere: quanto è fondamentale insegnare ai giovani l'importanza del rispetto nella società di oggi?

«Si può iniziare da un semplice concorso di disegno per capire il vero significato del rispetto sociale, per poi applicarlo alla vita reale ogni giorno. o almeno provarci». Sono le parole di uno degli elaborati giunti in finale e riprese in apertura della cerimonia di premiazione del concorso "Il.

1-2 McLaren anche in FP3, in ripresa Verstappen mentre la Ferrari è ancora più lontana rispetto alla giornata di ieri.

Si sono concluse le FP3 del Gran Premio Made in Italy e dell'Emilia Romagna al circuito di Imola, evidenziando una McLaren in ripresa e un Verstappen in forma.

Studenti a Scuola pa per giornata su nuove professioni digitali

Segnala ansa.it: Oltre 200 studenti e studentesse del liceo classico ... digitale per enti e amministrazioni regionali. Al centro della giornata, un confronto diretto con i giovani professionisti e tecnici della ...

Giornata internazionale contro l'omofobia, Valditara: "La scuola promuove la cultura del rispetto"

Da iltempo.it: Si celebra oggi, sabato 17 maggio, la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia e il ministro ...

Giornata Mondiale contro l’Omofobia, Valditara: “Scuola sempre più protagonista nel promuovere la cultura del rispetto”

Come scrive tecnicadellascuola.it: Oggi, 17 maggio, si celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Si ricorda, in questa data, la decisione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ...