Giornalisti sportivi eletti i nuovi consiglieri dell' Ussi dell' Umbria

Un segnale forte di coesione nel mondo del giornalismo sportivo: l'elezione del nuovo consiglio direttivo dell'Ussi Umbria ha registrato un'affluenza record, con oltre l'83% dei professionisti coinvolti. Questo è un chiaro indicatore della crescente partecipazione e della voglia di rinnovamento in un contesto sportivo in continua evoluzione. Un passo importante per dare voce a chi racconta le emozioni dello sport!

Si sono svolte in modalità telematica le elezioni per il consiglio direttivo di Ussi Umbria. Ancora una volta, si segnala una partecipazione altissima degli iscritti alle votazioni: l’affluenza alle urne è stata infatti dell’83,33 percento per i Professionali e del 75 percento per i Collaboratori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Giornalisti sportivi, eletti i nuovi consiglieri dell'Ussi dell'Umbria

