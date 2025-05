giorgio pini e una tragica guerra civile che qualcuno chiama resistenza

Giorgio Pini, giornalista bolognese e figura controversa del Novecento, ci ricorda quanto sia complessa la storia italiana. La sua esperienza durante la guerra civile, che alcuni chiamano "resistenza", solleva interrogativi sul nostro passato. Perché è fondamentale riflettere su chi eravamo? La memoria è il primo passo verso una società più consapevole. Scopri come le storie individuali intrecciano il tessuto collettivo della nostra identità .

Che il giornalista bolognese Giorgio Pini (nato nel 1899, morto nel 1987), un fascista della primissima ora e che ancora durante la Repubblica di Salò da fascista aveva diretto il Resto del Carlino, fosse stato una brava persona lo sapevo da sempre. E ne ebbi la conferma quando non ricordo più se quaranta o cinquant’anni fa andai a trovarlo con intenti giornalistici nella sua casa bolognese che trasudava la condizione di un borghese povero. Dove sul muro retrostante la sua scrivania spiccava un disegno a olio di Giorgio Morandi, di certo il dono di uno che gli era stato amico. Nel pensare a Pini non riuscivo a non pensare alla sorte di suo figlio quindicenne o sedicenne che era andato a trovarlo nel carcere dove Pini padre fu rinchiuso per breve tempo alla fine della guerra, e da dove il ragazzo non tornò mai. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it