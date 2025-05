Giorgia Meloni minacce di morte alla figlia | Qualcosa di oscuro e malato

Giorgia Meloni alza la voce contro le minacce di morte indirizzate a sua figlia, una manifestazione inquietante di un’ideologia avvelenata. Questo episodio non è solo un attacco personale, ma un sintomo di un clima sociale sempre più tossico, dove l’odio supera ogni limite. In un'epoca in cui la politica diventa un terreno di scontro violento, è fondamentale riflettere su come ciò influisca sulle nuove generazioni. Un invito a riscoprire il rispetto, per cambiare insieme il

“Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. È qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico, in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore”. Con queste parole, affidate ai social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta duramente sulla vicenda che ha travolto un dipendente del Ministero dell’Istruzione, autore di un post aberrante contro la figlia della premier. L’uomo, un dipendente del ministero dell'Istruzione, attraverso un commento pubblico sui social, ha augurato alla bambina di Meloni di fare “la fine” di Martina Carbonaro, la ragazzina uccisa a sassate ad Afragola dal compagno 19enne, il caso agghiacciante che ha scosso l'Italia in questa settimana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, minacce di morte alla figlia: "Qualcosa di oscuro e malato"

La reazione di Giorgia Meloni al post che augura la morte della figlia come Martina Carbonaro: «Non è rabbia, è qualcosa di più oscuro»

Giorgia Meloni lancia un appello potente: «Esistono confini che non devono essere superati mai». La minaccia alla vita della figlia Ginevra segna un momento oscuro nella nostra società, oltrepassando il confine della critica politica.

