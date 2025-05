Giorgetti power | lettera a Unicredit il dpcm non cambia Deroga tutela Italia per le imprese italiane in Russia

Giorgetti parla chiaro: il golden power rimane un baluardo a difesa delle imprese italiane, anche in Russia. Questo segnale di continuità nel supporto alle aziende si inserisce in un contesto economico europeo in evoluzione, dove la tutela nazionale è cruciale. E mentre il risiko bancario si infiamma, la partita tra Unicredit e Bpm diventa il campo da tennis dove si giocano le sorti del nostro sistema finanziario. Rimanete sintonizzati!

In una frase: non c'è ostilità, il golden power resta, se non riuscite ad adempiere, diteci il perché. Il risiko bancario, l'ops Unicredit-Bpm, si trasforma in grande tennis, il Roland Garr.

Unicredit, conti record. Ue su Bpm: “Ok golden power solo se proporzionato”

Unicredit ha chiuso il primo trimestre del 2025 con un utile netto di 2,8 miliardi di euro, segnando un incremento dell'8,3% rispetto all'anno precedente.

Secondo ilfoglio.it: Il Mef risponde con una lettera a Unicredit sull'ops Banco Bpm e non si ferma: dimostrate voi che le prescrizioni sono impossibile da adempiere. Osnato (Fdi): "Il governo non si fa influenzare" ...

Si legge su repubblica.it: Il ministero scrive all’istituto di Orcel confermando “la possibilità di realizzazione concreta” delle prescrizioni. Ma la banca può motivare ...

Si legge su huffingtonpost.it: Il Tesoro conferma la linea dura sull’offerta pubblica di scambio per Banco Bpm, nonostante i dubbi degli alleati di governo. Panetta: "Le aggregazioni ...