Gioia Mattia Mosconi | è campione d' Italia con l' Inter Primavera

Mattia Mosconi, il giovane talento di Grosio, è diventato campione d'Italia con l'Inter Primavera! Questo traguardo esalta non solo le sue abilità, ma anche la crescente attenzione verso i vivai italiani, sempre più fucine di talenti. Dopo il titolo di campione d'Europa con l'Under 17, Mosconi continua a brillare, dimostrando che i giovani possono davvero fare la differenza nel calcio. Non perdere di vista questo nome: potrebbe essere il futuro del nostro sport!

Grande gioia per il grosino Mattia Mosconi che aggiunge un'altra perla alla sua ancora giovane carriera. Campione d'Italia Dopo aver conquistato, poco meno di un anno fa, il titolo di campione d'Europa con l'Italia Under 17, l'attaccante valtellinese ieri sera al Viola Park di Firenze si è. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Gioia Mattia Mosconi: è campione d'Italia con l'Inter Primavera

Meret ringrazia Pedro: «Un campione, ci ha dato una grande gioia! Ora noi dobbiamo…»

Meret ringrazia Pedro, un campione che ha regalato grande gioia ai tifosi. Dopo il pareggio contro il Parma, il portiere del Napoli ha commentato l’importanza di questa vittoria e del gol di Pedro contro l’Inter, sottolineando l’impatto positivo dei suoi compagni.

Cerca Video su questo argomento: Gioia Mattia Mosconi Campione Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

VIDEO - Mosconi: "Oggi vittoria bella e meritata. Ora Bayern e derby, vogliamo fare tre vittorie su tre"

Secondo msn.com: Mattia Mosconi, protagonista del match contro la Fiorentina grazie al gol del momentaneo 1-0 e al rigore procurato in pieno recupero che ha permesso a Luka Topalovic di mettere il sigillo finale ...

Mattia Furlani campione del mondo di salto in lungo!!!

Si legge su msn.com: Mattia diventa Campione del Mondo a soli 20 anni, con la nona medaglia d’oro della storia italiana alla rassegna iridata al coperto in una gara fantastica: tre atleti in due centimetri ...

Atletica, Mattia Furlani è campione del mondo a Nanchino: “Sognavo l’oro, è incredibile”

Da dire.it: ROMA – È una domenica d’oro per l’atletica italiana con il trionfo di Mattia Furlani nel lungo ... e per un centimetro stavolta si è laureato campione mondiale. È la sesta medaglia ...