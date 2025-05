Giochi della Gioventù terzo posto e premio fair play per la scuola Pasolini all' Olimpico

La Scuola Pasolini ha brillato all'Olimpico, conquistando un meritatissimo terzo posto e il premio fair play ai Giochi della Gioventù. Un traguardo che non solo celebra l'impegno sportivo dei ragazzi, ma si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione delle nuove generazioni. Questi eventi, infatti, non sono solo competizioni, ma vere e proprie palestre di vita, dove si apprendono valori fondamentali come rispetto e collaborazione. Scopri come lo sport può trasformare il futuro!

Pochi possono dire di aver calcato il terreno dello stadio Olimpico di Roma, sede delle più importanti competizioni sportive che si svolgono nel nostro Paese. Il tempio del calcio, del rugby e dell'atletica ha di recente ospitato la fase nazionale dei Giochi della Gioventù, andati in scena il 26. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Giochi della Gioventù, terzo posto e premio fair play per la scuola Pasolini all'Olimpico

Addio a Nino Benvenuti, oro olimpico ai Giochi di Roma 1960

Addio a Nino Benvenuti, leggendario pugile italiano e oro olimpico a Roma 1960. Nato nel 1938 a Isola d'Istria, è stato anche campione mondiale ed europeo, lasciando un'impronta indelebile nel mondo del pugilato.

