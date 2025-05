Giocatori di troni | i attori audizionati per jon snow oltre a kit harington

Il fascino di Jon Snow non è solo nella sua spada, ma anche nel suo tormentato passato. Durante le audizioni per il ruolo che ha reso Kit Harington una star mondiale, diversi attori hanno cercato di indossare il mantello del "corvo". Questa curiosità ci ricorda quanto sia cruciale il casting nel creare personaggi iconici. Scoprire chi ha sfidato il destino per diventare il re del Nord aggiunge un intrigante dietro le quinte alla storia di Westeros. Chi era pronto a combattere per il

Il ruolo di Jon Snow in Game of Thrones ha rappresentato uno dei personaggi più iconici della televisione moderna. La scelta dell’attore che avrebbe interpretato questa figura centrale è stata oggetto di interesse e curiosità fin dai primi momenti del casting. Diversi attori hanno provato a conquistare la parte, ma solo uno è riuscito a definirla in modo indimenticabile, lasciando un’impronta indelebile nel pubblico e nella storia dello show. gli attori che hanno tentato di interpretare jon snow prima di kit harington. Iwan Rheon, Alfie Allen e Joe Dempsie provarono per il ruolo. Tra coloro che si sono sottoposti alle audizioni per interpretare Jon Snow ci sono stati Iwan Rheon, Alfie Allen e Joe Dempsie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Giocatori di troni: i attori audizionati per jon snow oltre a kit harington

