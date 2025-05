Ginnastica ritmica pioggia di medaglie per il Corallo

Una pioggia di medaglie per il Corallo di Prato! Il club, che celebra un decennio di successi, ha brillato alla gara regionale di Castelfranco di Sotto. Tamara Mati ha conquistato il titolo italiano “Silver Le” 2024, un traguardo che testimonia l'impegno e la passione delle giovani atlete. Questo è solo l'inizio di una stagione ricca di emozioni e riconoscimenti nel mondo della ginnastica ritmica, sempre più in voga tra i giovani talenti!

Prato, 31 maggio 2025 - Una delegazione del club (che quest'anno taglia i dieci anni di attività ) ha preso parte ad una gara regionale svoltasi a Castelfranco di Sotto. Tamara Mati è stata premiata per il titolo italiano "Silver Le" 2024 al Parco Pertini di Agliana, nell'ambito della locale "Festa dello Sport". E le ragazze che hanno gareggiato a Velletri nell'ambito del recente campionato nazionale Asi "Bronze" di ginnastica ritmica sono tornate a casa con una serie di piazzamenti di vertice che lasciano ben sperare per il futuro. Momento insomma più che positivo per il Corallo, con le ginnaste di Montemurlo che stanno ben figurando nelle varie competizioni alle quali stanno prendendo parte.

