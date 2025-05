Ginnastica artistica Sofia Tonelli si rivela al mondo | bronzo alla trave ballo da debuttante agli Europei

Sofia Tonelli è la nuova stella della ginnastica artistica italiana! Con un bronzo alla trave agli Europei, ha dimostrato che il talento emergente è pronto a brillare. Questo successo non è solo una vittoria personale, ma rappresenta un simbolo di speranza per le nuove generazioni di atleti. La sua esibizione incanta e ispira: chi sa quali altre sorprese ci riserverà nei prossimi eventi? La carriera di Sofia è appena iniziata!

Al ballo delle debuttanti si è subito regalata una gioia meravigliosa, tanto inattesa alla vigilia quanto dolce dopo avere appreso di aver firmato l’inattesa magia agli albori di una carriera che si spera rosea. Sofia Tonelli ha conquistato una splendida medaglia di bronzo alla trave, distinguendosi nella finale di specialità che ha animato la giornata conclusiva degli Europei 2025 di ginnastica artistica e meritandosi il primo podio individuale in campo continentale dopo il trionfo di lunedì sera con la squadra. La 17enne toscana era al debutto in questa competizione e in una delle sue prime uscite internazionale con il body azzurro ha prontamente mostrato una splendida ginnastica, distinguendosi per l’eleganza e per delle belle linee che si ammirano un po’ su tutti gli attrezzi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, Sofia Tonelli si rivela al mondo: bronzo alla trave, ballo da debuttante agli Europei

Chi sono Emma Fioravanti e Sofia Tonelli: i nomi nuovi dell’Italia agli Europei di ginnastica artistica

Emma Fioravanti e Sofia Tonelli sono i nomi emergenti della ginnastica artistica italiana, pronta a brillare agli Europei 2025 di Lipsia.

