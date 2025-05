Ginnastica artistica Sofia Tonelli | Non immaginavo il bronzo Esposito | Poteva andare meglio

La ginnastica artistica italiana brilla ancora una volta, con Manila Esposito e Sofia Tonelli che conquistano il podio agli Europei 2025. Manila si aggiudica un argento al corpo libero, mentre Sofia celebra il suo primo bronzo alla trave. In un momento in cui i giovani talenti emergono, la loro determinazione e passione rappresentano un faro di speranza per le future generazioni di atleti. Rimanete sintonizzati, il meglio deve ancora venire!

Manila Esposito ha conquistato la medaglia d’argento al corpo libero agli Europei 2025 di ginnastica artistica e Sofia Tonelli si è meritata il bronzo alla trave. La 18enne campana è salita sul podio di specialità dopo il trionfo nel concorso generale individuale, mentre la 17enne toscana ha festeggiato il suo primo alloro internazionale. MANILA ESPOSITO: “Per me poteva andare un pochino meglio senza quella caduta alla trave. Sono riuscita pero a riscattarmi subito al corpo libero con un bellissimo argento. Sono felice per Sofia, vederla sul podio mi ha riempito di gioia, ed è stata brava anche Emma, ho battuto le mani a tempo durante il suo esercizio, perché ci sosteniamo tutte a vicenda, sempre”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, Sofia Tonelli: “Non immaginavo il bronzo”. Esposito: “Poteva andare meglio”

Europei di Ginnastica Artistica, Manila Esposito da sogno: fa oro nell’All Around Individuale

Manila Esposito, giovane talento cresciuta a Civitavecchia, conquista l'oro nell'all-around ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia.

