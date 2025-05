Ginnastica artistica Nicola Bartolini settimo al volteggio Il titolo vola in Armenia

Nicola Bartolini continua a far volare il nome dell'Italia nel mondo della ginnastica artistica: il settimo posto al volteggio agli Europei 2025 è un risultato che conferma la crescita del talento azzurro. Dopo la medaglia di bronzo conquistata con i Moschettieri, Bartolini dimostra che l'arte del salto è sempre più nel nostro DNA. Un atleta che incarna passione e determinazione, pronto a scrivere pagine indimenticabili per il nostro sport!

Nicola Bartolini ha concluso al settimo posto la finale al volteggio che ha aperto la giornata conclusiva agli Europei 2025 di ginnastica artistica. Il capitano dei Moschettieri, capaci di conquistare la medaglia di bronzo nella gara a squadre martedì sera, ha eseguito un primo salto da 13.866 (4.8 la nota di partenza, 9.066 di esecuzione) ma sulla seconda prova alla tavola ha commesso una rilevante sbavatura e si è fermato a 12.900 (4.8). Il sardo ha così ricevuto la media di 13.383, servivano 1,2 punti in più per battagliare per il podio e oggettivamente era un obiettivo lontano per il nostro portacolori, che è stato bravo a rilanciarsi in questa specialità dopo aver più volte regalato magie al corpo libero (su tutte il trionfo ai Mondiali 2021).

Europei di Ginnastica Artistica, Manila Esposito da sogno: fa oro nell’All Around Individuale

Manila Esposito, giovane talento cresciuta a Civitavecchia, conquista l'oro nell'all-around ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia.

