Ginnastica artistica, Manila Esposito si tinge d’argento agli Europei. Barbosu vince il corpo libero, benvenuta Fioravanti

Manila Esposito continua a brillare nel panorama della ginnastica artistica europea! Con un argento al corpo libero, si afferma come una delle giovani promesse del settore, affiancando i già conquistati ori e un bronzo. La sua performance in Germania è un chiaro segnale di come il talento italiano stia emergendo nel mondo dello sport, ispirando nuove generazioni a sognare in grande. Un esempio luminoso da seguire!

Manila Esposito ha conquistato la medaglia d'argento al corpo libero agli Europei 2025 di ginnastica artistica, che affianca ai due ori (squadra e concorso generale individuale) e a un bronzo (gara a coppie miste) che si era messa al collo nei giorni scorsi sulla pedana di Lipsia. La 18enne campana ha concluso la propria avventura in Germania con il secondo posto al quadrato e mettendo le mani sul decimo alloro continentale della propria carriera, ma non riuscendo a difendere il titolo che si era meritata dodici mesi fa a Rimini. La fuoriclasse di Boscotrecase ha eseguito uno splendido esercizio, ha stoppato perfettamente due diagonali, si è distinta sui giri e ha sciorinato grande eleganza venendo premiata con il punteggio di 13.

Manila Esposito, giovane talento cresciuta a Civitavecchia, conquista l'oro nell'all-around ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia.

