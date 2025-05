Ginnastica artistica Manila Esposito e la doppia missione dorata agli Europei | difesa tra trave e corpo libero

Manila Esposito, la stella emergente della ginnastica artistica, si prepara a brillare ancora agli Europei 2025. Dopo un trionfo incredibile nel team event e una vittoria nel concorso generale, la giovane atleta campana affronta la sfida finale tra trave e corpo libero. In un periodo in cui la ginnastica italiana sta vivendo un autentico rinascimento, il suo talento rappresenta non solo un sogno personale, ma un simbolo di speranza per la nuova generazione sportiva. Non perdere di vista questa giovane promessa!

Il fiato inizia a farsi corso dopo una settimana intensissima infarcita di gare, ma Manila Esposito vuole chiudere nel miglior modo possibile la propria avventura agli Europei 2025 di ginnastica artistica. Dopo aver trascinato la squadra verso il trionfo nel team event e avere difeso lo scettro nel concorso generale individuale, la 18enne campana proverà a confermarsi sul trono anche alla trave e al corpo libero, cercando di vincere le finali di specialità che chiuderanno la rassegna continentale a Lipsia. La fuoriclasse di Boscotrecase proverà a replicare la doppietta dorata firmata dodici mesi fa a Rimini, ma la missione in Germania non sarà per nulla semplice: bisognerà trovare le ultime energie in corpo per battere ancora un colpo sui due attrezzi a lei più congeniali.

Europei di Ginnastica Artistica, Manila Esposito da sogno: fa oro nell’All Around Individuale

Manila Esposito, giovane talento cresciuta a Civitavecchia, conquista l'oro nell'all-around ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia.

