ginnastica artistica l italia chiude gli europei con altre due medaglie esposito e tonelli sul podio

L'Italia festeggia un trionfo a Lipsia, aggiungendo altre due medaglie al suo prestigioso bottino agli Europei di ginnastica artistica. Manila Esposito e Andrea Tonelli brillano sul podio, confermando il dominio azzurro in uno sport che continua a catturare l’attenzione e il cuore degli italiani. Con uno score finale di due ori, un argento e cinque bronzi, il nostro Paese si prepara a scrivere nuove pagine di gloria in vista delle Olimpiadi!

L'Italia ha conquistato due medaglie nell'ultima giornata degli Europei 2025 di ginnastica artistica, chiudendo così la propria avventura a Lipsia con un bottino di due ori, un argento e cinque bronzi. Manila Esposito era chiamata a difendere i titoli conquistati dodici mesi fa al corpo libero e alla trave, ma la 18enne campana era visibilmente stanca dopo le fatiche della settimana, durante la quale ha trionfato con la squadra e nel concorso generale individuale. La fuoriclasse di Boscotrecase è caduta in entrata sui 10 cm e ha concluso in settima posizione (12.200, 4.9 la nota di partenza), mentre al quadrato ha eseguito un esercizio impeccabile e ha chiuso in seconda posizione (13.