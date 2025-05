Ginko Biloba | arriva la pianta simbolo di pace

A Sansepolcro, il Ginkgo Biloba fa il suo ingresso trionfale come simbolo di pace e non violenza. Questa pianta, testimone silenzioso di epoche passate, rappresenta un messaggio potente in un mondo che ha bisogno di dialogo e unità. Il Parco del Millenario diventa così un luogo di riflessione e speranza, unendo la tradizione della cultura della pace con un gesto simbolico che invita a costruire ponti, non muri. Scopri il significato profondo di questa iniziativa!

Una pianta come simbolo di pace e non violenza fra uomini, con targa appositamente dedicata. Quasi un atto doveroso da parte di Sansepolcro, la patria della cultura della pace che da oltre trent’anni è impegnata nella speciale missione con l’apposita associazione fondata in città. Il Parco del Millenario di via XX Aprile ha vissuto nei giorni scorsi la sua breve ma sentita cerimonia che ha avuto per protagonista un esemplare di " Ginko Biloba ", albero antichissimo le cui origini risalgono a 250 milioni di anni fa. Considerata una pianta curativa e la base per l’elisir di lunga vita, ha la particolarità di essere sopravvissuta alle radiazioni prodotte dalla bomba atomica calata su Hiroshima in Giappone durante il tramonto della II Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ginko Biloba: arriva la pianta simbolo di pace

