Gigio Donnarumma all' Inter | bomba di mercato prima della finalissima

Mentre il cuore della Champions League batte forte, un'inaspettata bomba di mercato scuote il panorama calcistico: Gianluigi Donnarumma potrebbe vestire la maglia dell'Inter! Un colpo che non solo infiamma gli animi dei tifosi, ma segna anche un potenziale cambio di rotta per il futuro del portiere. Riuscirà il giovane talento a scrivere una nuova pagina della sua carriera nella storica rivalità milanese? La suspense è alle stelle!

Nel giorno più importante della stagione calcistica, quello della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, un'indiscrezione di mercato accende i riflettori su un possibile, clamoroso intreccio di destini: Gianluigi Donnarumma all'Inter. A rilanciare l'indiscrezione - che comunque circola da tempo - sono sia Repubblica sia Corriere della Sera, che riportano l'interesse nerazzurro nei confronti del portiere della Nazionale, oggi titolare tra i pali del Psg. Secondo la Repubblica, "non è da escludere quella di Donnarumma interista in un futuro nemmeno troppo remoto". Il quotidiano sottolinea come il contratto del classe '99 con il club parigino sia in scadenza nel 2026, ma al momento senza un rinnovo all'orizzonte.

ESCLUSIVA IN – Marco Rossi (CT Ungheria): «Napoli, sorpreso! Donnarumma o Sommer da pallone d’Oro. Inter, 2 fotogrammi»

In un'intervista esclusiva su Inter-News.it, Marco Rossi, CT dell'Ungheria, condivide le sue impressioni sul duello tra Inter e Napoli e il tema del Pallone d'Oro, con i nomi di Donnarumma e Sommer in primo piano.

